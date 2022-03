Saiba quanto ganham os apresentadores do BBB e A Fazenda

A Fazenda e o Big Brother Brasil (BBB) são os realities shows mais famosos e populares do Brasil. Juntos, acumulam dezenas de patrocinadores e telespectadores ávidos por rivalidades e discussões.

Além da boa escolha de participantes, o público também se envolve e opina no 'jogo de cintura' dos apresentadores que comandam os realities. Mas você sabia que o valor do salário deles pode alcançar até meio milhão de reais mensalmente? Confira abaixo a média dos valores

VEJA MAIS

Adriane Galisteu

Confirmada na próxima edição de A Fazenda 14 e com estreia programada para o dia 13 de setembro, a apresentadora recebe em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais para apresentar o reality da Record TV.

A apresentadora recebe em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais para apresentar os realities da Record TV. (Reprodução / PlayPlus)

Esse valor pode aumentar, pois a também modelo apresenta outro reality da emissora: Power Couple Brasil. Além disso, com a inclusão de anúncios nos projetos, o salário da apresentadora pode ter um aumento significativo.

Tadeu Schmidt

Como contratado da Rede Globo, o apresentador recebe R$400 mil reais mensais, mas com o BBB22 no ar, esse valor deve ser até maior que o prêmio máximo do reality devido a publicidade que gira em torno da atração.

VEJA MAIS

Tadeu Schmidt também já está confirmado para a edição 23 do BBB e a emissora o deve escalar para apresentar a nova temporada do The Voice Brasil.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)