Gustavo ignora Laís e web aplaude brother no BBB 22: "a pessoa que deita comigo não me protegeu"

Clima tenso no Big Brother Brasil 22. Na casa de vidro, Gustavo já avisava que não iria poupar confusão para mexer no jogo, ele não livrou nem Laís, com quem tem se relacionado dentro da casa. Após votação no confessionário, na noite deste domingo, 06, Gustavo levou um voto a mais e pegou a vaga de Eliezer no Paredão, Tadeu Schmidt fez questão de enfatizar isso.

VEJA MAIS

Mesmo saindo na prova bate-volta, o brother arrumou uma grande discussão na cozinha, e o clima esquentou entre todos, incluindo o casal Natália e Eliezer. Porém, o destaque ficou mesmo entre Laís e Gustavo.

Ao longo do dia, ele já tinha pedido para a médica votar em Eli, mas ela acabou dando o voto em Natália. Ao perceber que ela não tinha feito nada para salvá-lo, antes do bate-volta, Gustavo ignorou Laís, que tentou dar um abraço nele.

Nas redes sociais não se falava de outra coisa:

Gustavo ficou revoltado com a atitude de Laís e foi consolado por Linn da Quebrada. Ele chegou a dizer, inclusive, que não está conseguindo olhar para a cara da médica.