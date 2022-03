Laís diz para Arthur que quer conhecer Maíra; coach rebate: "nem na audiência do processo"

De sete semanas de Big Brother Brasil 22, Laís sempre adjetivava Arthur Aguiar de forma negativa no Jogo da Discórdia semanal. De forma mais branda, a médica, mais uma vez colocou o brother em destaque nesta segunda-feira, 07.

VEJA MAIS

Os assuntos foram os mesmos, porém, ela pautou o Castigo do Monstro que recebeu na última semana.

O que causou estranheza foi Laís ter pedido para conversar com o ex-Rebelde. Internautas apontam que ela não confia muito na permanência de Jade e por isso já quer evitar que no próximo paredão a casa se vire contra ela.

Acompanhe o diálogo:

Arthur: "Eu não esperava que você fosse tirar. Então, quando você tirou, pra mim foi uma surpresa, porque eu não esperava que você fosse tirar a minha placa. Existia esse peso do Monstro".

Laís: "Com certeza, mas na hora do impulso eu não lembrei. Na hora que eu tirei, eu fiquei: 'Caraca, o primeiro [a sair] era o Monstro'. Você vai ver, tá filmado, eu não lembrei na hora que eu tirei. Na hora eu não tava lembrando mesmo. Até amigo meu, lá na hora eu ia tirar porque eu queria ir eliminando".

Arthur: " O que foi errado pra mim foi o: 'Aguente as consequências'. Pô, eu já aguentei muitas consequências na minha vida. Muitas. De coisas que eu fiz, de coisas que inventaram que eu fiz e eu não fiz. Foram consequências muito pesadas. Então, quando você verbalizou isso, eu pensei: 'Que consequências ela julga que eu não vou aguentar aqui dentro? Sendo que eu já passei por muitas coisas'. Então, aquilo bateu errado pra mim"

"Em nenhum momento eu disse que eu posso ir em qualquer paredão, que eu bato e volto, que eu sou invencível ou que ninguém vai comigo. Você não foi pra um paredão, você não sabe como é. É um sentimento ruim, sensações horríveis. Quando você for, você vai entender".

"É o que você falou, eu nunca fui. Pra mim, eu olhando e vendo o jogo, é muito sobre a Formação de Paredão. Eu acho que conta muito, as pessoas que você vai. Certo? E sobre também muito quem sai."

Jade não gostou da atitude da sister. Porém, o que mais chamou atenção dos internautas foi que Laís chorou e fez diversos elogios a Arthur. Aos prantos, a médica disse que admira o brother e a relação dele com a sua família: “Eu queria me aproximar do Arthur pra conhecer ele e a vida dele. Não tive oportunidade de ter essa troca e pensei que talvez lá fora pudesse ser tarde. Sua filha é linda e maravilhosa, quero conhecer sua mulher. Você é um pai e um homem maravilhoso.”

Maíra Cardi, mulher do Arthur, usou o Instagram para comentar o pedido de Laís de conhecê-la.