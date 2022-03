‘Jogo da Discórdia’: brothers e sisters trocam farpas sobre incoerência

O 'Jogo da Discórdia', desta segunda-feira (07), dentro do Big Brother Brasil, BBB 22, foi bem direto. Os participantes precisaram apontar os Brothers e Sisters mais incoerente do jogo. O apresentador, Tadeu Schmidt, autorizou o direito de resposta. A dinâmica foi no gramado da casa mais vigiada da casa.

Quem começou com a dinâmica foi o Eliezer que apontou o Lucas como o mais incoerente. Por não entender o jogo dele. Lucas escolheu Eliezer para rebater a indicação de incoerente, por usar a Natália por induzí-la no voto do paredão de ontem (06).

A próxima pessoa a entrar dinâmica foi Eslovênia. A miss escolheu o Gustavo por acreditar que ele foi responsável por alguns conflitos na casa e não assume. Gustavo rebateu que a incoerência é da Eslovênia por ignorá-lo em vários momentos na casa e nas tentativas de conversar e resolver qualquer conflito.

O terceiro a ‘lavar roupa’ foi Paulo André (P.A.) com a Jessilane. A justificativa do atleta aconteceu há algumas semanas em uma festa dentro do reality. A professora foi reclamar da marcação dele. P.A. comentou que na festa não era o melhor local para conversar e Jessi se defendeu que queria ter solucionado o problema, agiu com coração, mas não houve retorno da parte do atleta.

Lais chamou o Arthur para expor o porquê o ator é incoerente. Para a médica ele não assume certas ações e não vota diretamente na Jade. Lais continuou que o ator não assume as responsabilidades e foge do jogo. Arthur também rebateu que a médica é incoerente. O brother ainda argumentou porque não escolheu a Jade quando teve oportunidade no monstro.

Sem novidades, Jade chamou o Arthur para expor o motivo dele ser incoerente. A sister levantou discursos parecidos com o da Lais, como falta de responsabilidade em assumir as ações. Arthur se defendeu e Jade disse que amanhã eles terão a resposta.

Gustavo disse que a Jade Picon é incoerente e justificou a alegação dizendo que a influenciadora digital apelou em usar os 30 segundos para falar que vai usar o dinheiro para instituições carentes. Jade se defendeu que ela não está lá por dinheiro e, sim, pela experiência.





Jessi chamou o Eliezer de incoerente pelo modo como o brother usou a Natália para não ir nesse paredão. Eli explicou como foi a conversa e que eles tinham um relacionamento sem rótulos.

Natália chamou o amigo Lucas de incoerente por expor ela mesma, em discussão com Eli. A 'troca de farpas' ainda é sobre a formação do paredão de ontem. Lucas alegou estar sozinho no jogo. Nati falou que o estudante medicida poderia ser mais leal a ele mesmo.

Pedro Scooby chamou Eliezer de incoerente por acreditar que ele não foi leal a Nati e que em outros momentos ela já foi ameaçada por paredão. Eli elegou que não sabia que a sister estava se sentindo mal e se soubesse teria a defendido.





Douglas Silva chamou Eli para 'trocar as farpas'. Alegou que o brother não assume algumas responsabilidades, principalmente por quem vota no paredão ou manipula a votação.

Vinnicius também chamou o Douglas Silva de incoerente pelas ações do ator depois das votações, por não falar com ele e alegar que o Vinni não se compromete.



Linn chamou o Douglas Silva de incoerente por colocá-la e tirá-la da rede de apoio. A cantoram falou, ainda, da tentativa de DG unir Jessi e Nati ao grupo dos meninos, no argumento de protegê-la, mas na verdade era manipulação para dar força ao grupo oposto, que é o dos rapazes.



