Gustavo e Laís rompem relacionamento: 'Melhor a gente se afastar'

Gustavo e Laís decidiram, nesta segunda-feira (07), não continuar mais com a relação dentro o Big Brother Brasil, BBB 22. Os dois conversaram por vários minutos, mas o ex-morador da casa de vidro não aceitou muito bem a justificativa da médica de não ter o defendido na formação do paredão de ontem (06). Em articulação pela casa, Eliezer e Gustavo estariam empatados no número de votos, o que caberia ao líder Pedro Scooby a decisão de escolher quem iria para a prova bate volta. Mas Lais votou na Natália se isentando de ter que escolher um lado.

Lais confirmou que a prioridade era defender os integrantes do quarto Lollipop. Para o Gustavo, ele começou a misturar sentimento em um reality que é um jogo.

“As pessoas confundem muito isso. Colocam sentimento acima do jogo, isso falei que não ia colocar. Mas com você é diferente. Com você, eu esperava colocar o sentimento acima do jogo e eu vi que isso vai me magoar, então eu prefiro voltar pro raciocínio que eu tinha antes, não colocar sentimento acima de jogo em momento nenhum”, disse.

Laís pergunta: "Então você prefere que a gente não continue junto?”.

Gustavo disse que sim e afirmou. “Eu acho que, no momento, a melhor coisa é a gente se afastar. Porque eu sei que eu vou ter essa mágoa mais pra frente de novo. Se eu esperar algo de você que você não pode me dar, por motivos que eu me entendo, mas vai me magoar. Se na próxima semana acontecer isso de novo, eu vou ficar magoado, entendeu?”

O Gustavo não descartou a possibilidade de se reencontrar com a Lais fora do confinamento. Os dois finalizaram a conversa com um longo abraço.