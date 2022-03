Jade x Arthur: saiba quem ganhou mais dinheiro e seguidores no BBB 22

A rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar no BBB 22 pode finalmente chegar ao fim na terça-feira, 8, caso um dos dois seja eliminado no paredão onde enfrentam ainda Jessilane. É inegável que a relação dos dois rendeu um dos principais arcos na temporada do Big Brother Brasil 22 até aqui, mas caso um dos dois saia da casa, não sairão de mãos abanando.

VEJA MAIS

Confira as quantias em dinheiro e a quantidade de seguidores que ambos conquistaram durante a estadia na casa do BBB 22

Quem ganhou mais prêmios em dinheiro

Arthur Aguiar

Logo que entrou na casa, Arthur Aguiar venceu uma prova de imunidade realizada apenas entre membros do camarote, onde faturou um prêmio de R$ 10 mil reais. Depois disso, o ator ganhou ainda R$ 14 mil reais em compras em uma loja de departamento, quando venceu sua primeira prova do Anjo.

Arthur também acumula prêmios de seus dois almoços do Anjo, um total de R$ 20 mil em corridas de aplicativo de mobilidade. Ao todo, o ator já recebeu R$ 44 mil em prêmios.

Jade Picon

A influenciadora recebeu seu primeiro prêmio na casa do BBB 22 quando venceu sua primeira prova do Líder, onde faturou R$ 20 mil em compras no aplicativo do patrocinador da prova. Jade também levou prêmios nas duas vezes em que participou do cinema do Líder: o primeiro foi um headset gamer com microfone, em torno de R$ 1,2 mil; e o segundo, uma cadeira gamer, avaliada em torno de R$ 1 mil.

Jade também já faturou duas máquinas de lavar e um ano de produtos de limpeza, prêmios do almoço do Líder, em que precisou escolher alguém para presentear. Na primeira vez, escolheu Natália; e na segunda, sua mãe. Maquinas de lavar podem custar em média R$ 6,5 mil.

Somando todos os prêmios, Jade ainda fica atrás de Arthur, tendo faturado R$ 28,7 mil em prêmios no BBB 22.

Quem ganhou mais seguidores

Arthur

Arthur Aguiar entrou na casa do BBB 22 com 8,1 milhões de seguidores. Atualmente, ele soma 11,6 milhões, tendo um total de 3,5 milhões de novos seguidores desde o início do reality.

Jade Picon

Se a influenciadora fica atrás de Arthur no quesito prêmios em dinheiro, nas redes sociais ela leva a melhor. Jade entrou na casa do BBB 22 com 13,5 milhões de seguidores, e atualmente está na marca dos 18 milhões. O ganho foi de 4,5 milhões de novos seguidores.