Recordes: veja os paredões com maior número de votos na história do 'BBB'

O paredão, desta terça-feira (08), protagonizado por Jade, Arthur e Jessi, tem rendido boa participação do público. Conquistou o segundo lugar como melhor índice de votação por minuto: mais de 3 milhões de votos. Essa repercussão é graças aos fãs que são engajados e não medem esforços para tirar o(a) protegido(a) da berlinda.Confira os maiores paredões em número de votos na história do 'BBB'

1º Lugar: BBB20 - Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, com 1,53 bilhão;

Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez no 'BBB20', entrou para o 'Guinness World Records' com mais de 1,5 bilhão de votos.

2º Lugar: BBB 21- Juliette, Rodolffo e Sarah, com 654 milhões;

O paredão entre Juliette, Rodolffo e Sarah rendou 654.386.216 votos e tirou a social mídia, Sarah, do jogo com mais de 76%.

3º Lugar: Final do BBB 21 - Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette, com 633 milhões;

A grande Final do BBB 21 ficou com o terceiro lugar do ranking, com exatos 633.284.707 votos. Juliette foi coroada no jogo e levou o prêmio máximo da disputa.

4º Lugar: BBB21 - Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo, com 535 milhões;

O paredão que tirou Carla Dias da disputa do ano passado gerou 535.713.590 votos.

5º Lugar: BBB21 - Camilla de Lucas, Gil do Vigor e Juliette, com 514 milhões

O quinto lugar ficou para o paredão de tirou o Gil do Vigor da final do reality de 2021.

6º lugar: BBB21 - Caio, Gil do Vigor e Rodolffo, com 416,9 milhões

O sexto lugar ficou para o paredão que tirou o cantor Rodolfo do jogo. Foram quase 417 milhões de votos.

7º lugar: BBB 20 - Gizelly, Guilherme e Pyong Lee, com 416,6 milhões

Foram mais de 416 milhões de votos, que colocaram o modelo Guilherme fora do paredão de 2020.

8º lugar: BBB 21 - Arthur, Camilla de Lucas e Pocah, com 414 milhões

O paredão que tirou Arthur no BBB 21 também bateu um recorde. Um intervalo de 1 minuto, 3.600.000 votos, o recorde de votação simultânea por minuto do reality.

9º lugar: BBB 20 - Babu Santana, Pyong Lee e Rafa Kalimann, com 385 milhões

Um paredão com mais de 385 milhões de votos tirou o maior estrategista do BBB 20, Pyong Lee.

10º lugar: BBB20 - Babu Santana, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, com 359 milhões

O décimo lugar ficou com o paredão que tirou a Mari Gonzalez, na edição de 2020.