Jade Picon confessa para Ana Maria Braga: 'Eu não tinha vontade de dar um abraço no Arthur"

Após ser derrotada no paredão do Big Brother Brasil 22 pelo seu maior rival, a influenciadora digital Jade Picon tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira (09). Durante o bate-papo, Jade falou sobre sua participação no "BBB 22" e sua eliminação no paredão de terça, contra Arthur Aguiar e Jessilane Alves. A jovem de 20 anos contou que ficou emocionada com o discurso do apresentador Tadeu Schmidt e também agradeceu as palavras carinhosas de Ana Maria, que disse que ela marcou a temporada.

"Muito diferente ver assim em uma outra perspectiva. Discurso emocionante do Tadeu. Fiquei muito feliz que você falou que eu marquei a temporada também", disse Jade. "Meu coração fala um pouco por mim nesse momento, disparadíssimo. Eu sonhei com o discurso do Tadeu, eu sonhava que eu não conseguia ouvir, só sentir o coração batendo muito forte. A hora que ele fala seu nome é um choque, mas é o momento em que você resgata forças de onde não existe. Você vê que eu escuto meu nome, mas ao mesmo tempo dou uma respirada e pronto. É um momento que você tem que se segurar. Me despedir das pessoas foi bem intenso", destacou.

Questionada sobre o motivo de ter recusado um abraço de Arthur ao se despedir dos brothers, Jade foi sincera e disse que não tinha "vontade e nem abertura". "Mas é 100% essa coisa do jogo. Lá dentro eu tinha claro que tinha o jogo e com certeza aqui fora a gente vai conversar porque o jogo fica pra trás, mas lá dentro não tinha como fazer diferente. Eu não tinha vontade nem abertura de dar um abraço nele".