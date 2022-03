BBB 22: Jade Picon diz se arrepender de ter perseguido Arthur

A ex-BBB, Jade Picon, fez a primeira live, nesta quarta-feira (09), após 50 dias de confinamento na 22 ª edição, do Big Brother Brasil. Entre várias perguntas enviadas pelos seguidores, uma chamou atenção: a perseguição com ator, Arthur Aguiar, no game.

A sister respondeu: "É claro que hoje, vendo de fora, eu acho que eu poderia como jogadora não ter focado tanto no Arthur, que foi algo que eu quis bater na tecla até o final", iniciou Jade Picon.

Mais cedo, a influenciadora digital chegou a participar do programa Mais Você, com a Ana Maria Braga. A jovem paulistana, de 20 anos, disse que teria sido mais inteligente da parte dela ter ido em alguém ‘mais fraco’, mas que dentro na casa não tem como saber a dimensão do programa. Na live de hoje, à tarde, pelo Instagram, Picon reforçou:

"Então eu acho que eu poderia ter tipo assim 'beleza vou testar, vou em outro, vou testar, vou em outro, depois eu volto'. Então eu acho que eu poderia ter tido essa movimentação, mas é complicado...".

