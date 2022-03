Ciúmes, pegadinha e prova do líder: veja o que aconteceu no BBB ontem, quinta-feira (10/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (10/03), um dia cheio de pegadinhas após a eliminação de Jade Picon 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado por muita conversa sobre paredão falso, ciúmes de um brother e prova do líder. Veja o que aconteceu:

VEJA MAIS

Dummy que imitava Jade Picon flopa

Ana Clara como dummy no BBB (Foto: Gshow)

Após a saída de Jade Picon levantar a suspeita de um paredão falso entre os participantes do BBB 22, Boninho, diretor do programa, decidiu trollar os brothers e enviar um Dummy que imitava a influenciadora para aumentar as suposições da falsa eliminação. Para mostrar a entrada, todos foram chamados para a sala do reality para assistir o dummy, interpretado por Ana Clara, ex-BBB e apresentadora dos programas da casa. "É alguma atriz! É a Dani Calabresa?", perguntou Douglas Silva. "Tem que ver o olho", pontuou Laís. "Não é a Jade", opinou a Eslovênia. Quem não gostou da brincadeira foi Arthur Aguiar, que afirmou que a trollagem poderia ser algo para despistar os participantes.

Queridômetro volta a gerar discórdia entre os brothers

O queridômetro da casa voltou a botar fogo no parquinho, com muitos emojis de bomba e vômito sendo disparados, veja como ficou:

Arthur Aguiar distribuiu corações e deu um vômito para Natália, emoji esse que ele explicou ter dado "sem querer". Douglas silva mandou cobra para Linn da Quebrada Gustavo mandou vômito para Arthur, Lucas, Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva, quase todos do quarto grunge. Os emojis levantaram suspeitas dos brothers e muito questionamentos de quem teria dado os vômitos para o time do outro quarto.

Vinicius fica bravo e demonstra ciúmes de Eliezer

Vinicius conversando com Eliezer (Foto: Globo.com)

Em uma conversa na área externa da casa, Vinicius voltou a demonstrar estar incomodado com o romance de Eliezer com Natália. No papo entre amigos, o brother revelou que estava com raiva de Eliezer e que sonhou que o empresário era falso. "Por que você não leva logo as suas coisas para o Quarto Grunge e fica logo lá?", disparou Vinicius. "Você quer que eu faça isso?", questionou o amigo. “Você faz o que você quiser, eu não mando na sua vida", rebateu Vini, dando continuidade. "Afinal, ontem não foi uma escolha sua dormir lá? Então vai lá dormir com Natália”. “Eu fui dormir lá ontem para dar uns beijos na boca”, explicou o fluminense. O cearense rebateu afirmando que Eliezer poderia fazer a prova com Natália caso a dinâmica fosse em dupla.

Já no quarto, Vincius questionou se Eliezer realmente achava que ele estava com ciúmes. "Toda vez que eu vou dar uns beijos na boca, você fica bravo", disse o designer. "Eu? Quando foi que eu fiquei bravo por causa disso?", indagou o brother, sem obter uma resposta. O assunto voltou a entrar em pauta com Vinícius se explicando. "Eu não sou ciumento, a maior prova é que eu dormia no meio de você e dela. Eu via você fazer as coisas e deixava. Alguma vez eu impedi? Eu sei me colocar no meu lugar. Contra ela [Natália], eu não posso competir. Ela tem o que eu não tenho. Não posso dar o que ela dá. Ela lhe salvou de um Paredão, ela é muito bonita".

Entenda a dinâmica da semana

A dinâmica de provas e votações da semana será menos agitada que as anteriores. Na prova do líder de quinta-feira, Pedro Scooby teve direito a um veto. O vetado pelo ex-líder irá indicar, no domingo, uma pessoa para o paredão, que não pode ser Pedro Scooby. O indicado pelo vetado pode dar um contragolpe. O líder irá indicar uma pessoa e o anjo imunizará outra. A votação será de maneira tradicional, todos no confessionário. Após a formação do paredão, os emparedados, com exceção da indicação do líder, disputam a prova bate-volta.

Eliezer é vetado da prova do líder

Prova do líder da Lojas Americanas (Foto: Gshow)

Como dito anteriormente, a prova do líder contou com um veto do ex-líder Pedro Scooby. O escolhido para não participar da disputa foi Eliezer e ele terá o direito de indicar alguém ao paredão no domingo. A atividade de resistência consiste nos brothers parados dentro de um carrossel que fica girando, todos usam equipamento de segurança para evitar qualquer acidente enquanto trajam uma roupa de algum produto da Lojas Americanas. Ganha quem resistir por mais tempo. Até às 7:50 de hoje, sexta-feira, apenas Pedro Scooby e Vinicius haviam desistido. Veja quem continua na disputa:

Natália Eslovênia Paulo André Douglas Silva Jessilane Gustavo Lucas Arthur Aguiar Laís Linn da Quebrada

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)