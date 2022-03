BBB 22: Saiba como fazer os delineados da Jade Picon

Se tem uma coisa que todo mundo que acompanhou a Jade Picon no BBB 22 sabe é que a influenciadora era uma das que mais arrasava quando o assunto era maquiagem. Depois de lançar tendência com seu biquíni de crochê, ela também ganhou o público com seus delineados diferenciados de gatinho, coração e coloridos, fazendo sucesso no mundo das adeptas da maquiagem. Para você também enrar na moda, te ensinamos o passo a passo de três maquiagens que Jade Picon mais usava dentro do reality.

Como fazer o delineado de coração da Jade Picon?

Jade Picon no BBB 22. (Foto: Globo)

Para fazer o delineado é necessário ter um cabo fino, um pincel de ponta bem fina e um batom da cor desejada. Comece pintando a parte de trás do pincel e fazendo duas bolinhas no canto externo do olho, na altura da sobrancelha. Pegue o pincel fino e termine o desenho do coração, puxando a ponta para baixo como se fosse um triângulo invertido. Veja o vídeo:

Como fazer o delineado branco da Jade Picon?

Jade Picon se maquiando para a festa. (Foto: Globo)

Para fazer o delineado branco basta puxar o "gatinho" em direção às sobrancelhas a partir do canto externo, sem passar o pincel por todo o olho. Faço o mesmo movimento com a parte interna, porém, de um tamanho inferior e direcionando a ponta para baixo.

Como fazer o delineado Foxy Eyes da Jade Picon?

Jade Picon durante o Jogo da Discórdia. (Foto: Globo)

Jade levou para a casa do BBB 22 uma das maiores tendências dos anos 2000, o foxy eye, ou melhor, olho de raposa. Para apostar nesse estilo é necessário fazer o delineado de gatinho tradicional, com o traço alongado na parte externa dos olhos e um pequeno traço no canto interno, o mais fino que puder. Essa técnica ajuda a alongar e a levantar o olhar.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)