Jade Picon lança tendência e biquíni de crochê já está à venda na Praça da República

A influencer Jade Picon tem lançado tendência após surgir com looks diferentes - e caríssimos - na edição do Big Brother Brasil 2022. A influência da jovem é tamanha que o biquíni de crochê usado por ela já virou opção de venda de comerciantes na capital paraense. O item, confeccionado na cor lilás e borbado de flores coloridas, está à venda em uma barraca na Praça da República, em Belém.

O flagrante foi feito por um internauta, que publicou o registro no Twitter, na manhã deste domingo (24). Confira: