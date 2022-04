Depoimento do motorista de Rodrigo Mussi apresenta contradições, diz colunista

Após acidente em carro de aplicativo, que deixou Rodrigo Mussi em estado grave de saúde, o caso vem apresentado reviravoltas. Segundo Leo Dias, O depoimento de Kaique Reis, motorista que estava conduzindo o veículo que o ex-BBB estava, desperta dúvidas sobre o que, de fato, ocorreu.

O motorista dirigia um Renault Logan na Avenida Marginal do Rio Pinheiros quando colidiu com a traseira de um caminhão. Para a polícia, o motorista disse acreditar que dormiu no volante e somente acordou quando o airbag já tinha sido acionado. Até o momento, esta é a versão mais aceita. Porém, há contradições.

Horários:

Familiares de Rodrigo Mussi estão em dúvida sobre muitas das declarações de Kaique. A primeira surge sobre os horários dos acontecimentos daquela quinta-feira (31/3). O motorista disse à polícia que aceitou a corrida de Rodrigo Mussi às 1h30 da madrugada, na Rua Jubair Celestino, 195, Presidente Altino, em Osasco (SP). O acidente ocorreu por volta das 4h. Com base na versão do motorista, a corrida teria durado três horas, o que não faz sentido com a realidade, sendo que o destino final era a Rua Bela Cintra, número 1032. O trajeto, mesmo em horário de pico, duraria aproximadamente 30 minutos.

As câmeras de segurança do prédio onde o ex-BBB estava registraram ele saindo do local aproximadamente às 3h20. Esse é mais um fato que reforça que Rodrigo não pediu o carro às 1h30, como alegou o motorista.

Não conhecia:

Outro fato que gera questionamento é o fato de Kaique ter dito inicialmente que não conhecia Mussi, e quando o administrador foi socorrido, não havia sido identificado pelo motorista e acabou admitido no hospital como um desconhecido. Mas o motorista sabia o nome do passageiro, pois o informou à polícia quando deu o depoimento na manhã de quinta-feira.

Celular:

Outra contradição envolve o celular do influenciador. Segundo informações de Leo Dias, o aparelho de Rodrigo Mussi não foi encontrado pela perícia policial. Quem recuperou o smartphone foi o motorista. Além dessa questão, Kaique também não atendeu as ligações dos parentes do ex-BBB durante toda a quinta-feira, dia do acidente. Quando familiares recuperaram o aparelho, o celular indicava que tinha sido alvo de diversas tentativas de desbloqueio. As fontes da coluna disseram que familiares acreditam que o motorista foi quem tentou fazer os desbloqueios, sem sucesso.

