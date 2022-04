Ex-BBB Eslovênia conta a reação ao saber do acidente de Rodrigo Mussi: 'Chorei muito, fiquei aflita'

A ex-companheira de confinamento no BBB 22, Eslovênia Marques, revelou o susto que tomou ao ser informada do grave acidente sofrido por Rodrigo Mussi. ""Assim que eu saí do programa o pessoal do BBB falou comigo. Eu nem tinha chegado no hotel ainda, fiquei muito assustada (...) Foi uma das primeiras informações que tive. Chorei muito e fiquei muito aflita", contou em vídeo postado no Stories do Instagram.

A ex-sister contou que tem mantido contato com o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, para se interar sobre o estado de saúde dele.

VEJA MAIS

"O Rodrigo é uma pessoal extremamente especial, tem um coração imenso, menino muito bom. Tenho certeza que ele vai sair dessa. To torcendo muito por isso. É o momento de rezar muito, mandar energias boas. Prefiro me apegar no sentimento de que vai sim dar tudo certo. Ele vai sair dessa, se Deus quiser", finalizou.