Rodrigo Mussi tem 'monitor e cabeça' retirado e fará nova cirurgia, diz novo boletim desta terça, 5

A família de Rodrigo Mussi divugliu novas informações sobre o estado de saúde do ex-BBB 22, da tarde de hoje, terça-feira, 5. Segundo a postagem feita há poucos minutos, o influencer que sofreu traumatismo craniano em um acidente de carro teve o "monitor de cabeça retirado" e segue em recuperação com a sedação sendo retirada aos poucos para que ele tenha um "despertar calmo e controlado", pois mesmo sedado, o artista ainda se mexe bastante no leito.

A postagem diz ainda que Rodrigo fará uma segunda cirurgia na perna ferida no acidente. Agora, será para a remoção da "gaiola", que seria um tipo de fixador externo de ferros e parafusos usado para corrigir fraturas de ossos.

"A família pede que (as pessoas) continuem com as correntes de oração" e acredita que ele retomará a consciência em breve.