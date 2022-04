Medula de Rodrigo Mussi não teria sido afetada em acidente, diz irmão do ex-BBB

Nesta quinta-feira, 7, Rodrigo Mussi foi submetido à terceira cirurgia na perna direita, após o acidente de carro em que sofreu também traumatismo craniano, há uma semana. O novo procedimento serviu para retirar a estrutura metálica (gaiola) que busca corrigir a fratura no local e também para colocar uma haste no osso. Segundo a família, o quadro de saúde do ex-BBB é estável.

O irmão dele, Diogo Mussi, disse ainda uma ressonância magnética será realizada para verificar se a medula de Rodrigo foi prejudicada no acidente, mas que a equipe médica que cuida do influencer acredita que não tenha sido afetada, segundo publicou o G1. Ainda segundo a família, Rodrigo continua agitado no leito. Ele abriu os olhos de novo e apertou a mão de parentes.

Investigação

O delegado que preside o inquérito policial do caso colheu os depoimentos de policiais e socorristas que atenderam a ocorrência, assim como do motorista de aplicativo que dirigia o carro em que Mussi estava e do motorista do caminhão envolvido no acidente.

Nesses depoimentos, o motorista de aplicativo Kaíque Faustino Reis confirmou que sofreu "um momento de apagão, de dormir ou desmaiar", contou. Ele ainda não decidiu se vai indiciar Kaíque por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (quando não há a intenção de causar o acidente).