Natália, do 'BBB 22', tem vídeo íntimo vazado na web; veja o que fazer nessa situação

Após ter a presença confirmada no “Big Brother Brasil 22”, Natália Deodato teve um vídeo íntimo vazado na web. A equipe da sister se pronunciou sobre a exposição e pediu para que os internautas mandem prints e ajudem a identificar quem teria vazado as imagens. Na filmagem, Natália aparece fazendo sexo oral em um homem. "Já temos conhecimento do vídeo que está circulando. Tomaremos as providências cabíveis", escreveu a equipe dela no Twitter.

No Brasil, o "porn revenge" (ou “pornografia de revanche”) é crime e pode gerar pena de 1 a 5 anos de reclusão. Essa lei garante a segurança da mulher contra a exposição de materiais íntimos, pornografia em vídeo ou foto de cena de sexo, sem o consentimento. Caso o acusado mantenha, ou tenha mantido relação íntima e afetiva com a vítima, a pena pode aumentar em até dois terços do tempo ou multa previstos. Veja o que fazer se tiver imagens íntimas expostas.

O que fazer se tiver vídeos íntimos vazados na internet?

Mesmo se a pessoa tiver consentido ser filmada, caso não autorize o compartilhamento do material, será crime. A primeira coisa que a vítima deve fazer é procurar ajuda jurídica especializada para denunciar os fatos às autoridades competentes. A recomendação é que a vítima não vá sozinha à delegacia, para evitar casos de revitimização. É importante que também leve prints ou materiais que comprovem o crime.

O que a família e amigos podem fazer?

Em um primeiro momento, dar apoio e acolhimento emocional. O trauma da exposição para a vítima pode ficar marcado profundamente.

Como identificar quem expôs vídeos e fotos íntimas sem autorização?

É importante localizar a origem da postagem do material íntimo. A partir disso, pode ser possível rastrear os dados do computador onde a publicação foi feita - ou o registro das redes sociais.

Pode pedir que as imagens íntimas sejam retiradas da internet?

A vítima e sua advogada podem solicitar que os vídeos e fotos íntimas sejam removidos da web.