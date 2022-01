Natália é comparada a Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, após fala sobre escravos

O Big Brother Brasil mal começou e Natália Deodato virou assunto nas redes sociais. na madrugada de terça-feira, 18, a modelo fez uma declaração polêmica sobre racismo e tenta justificar o motivo dos negros terem sido escravizados.

“Sou preta e vim como escravo sim. Por quê? Porque a gente era eficiente. Por quê? Porque a gente era forte. Por quê? Porque a gente era bom”, disse ela. A declartação não repercutiu bem e os internautas compararam a sister com Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, que também é autor de falas contraditórias sobre temas racia

Nas redes sociais, Sérgio Camargo falou sobre a comparação com a participante: “Poucos negros podem ser comparados a mim. Sou o negro que mais denuncia as falácias, canalhices e mentiras da esquerda racialista no Brasil. O negro que for comparado a mim deve se orgulhar. É um atestado de liberdade!”, escreveu.