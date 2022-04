Ex-BBB 22 Rodrigo Mussi avança no processo de extubação, revela irmão

Rodrigo Mussi, ex-BBB 22, que sofreu um grave acidente de carro no último dia 30 de março, avançou no processo de extubação e está melhorando aos poucos. A boa notícia foi compartilhada pelo irmão do ex-participante, Diogo, em um Storie do Instagram, nesta quinta-feira (14).

Na publicação, o irmão de Rodrigo pediu por “energias positivas" e que as pessoas continuem rezando pela melhora do quadro clínico do ex-BBB. "Rodrigo segue melhorando de maneira considerável, avançando nesse processo de extubação. Seguimos nessa corrente positiva, aguardando o nosso Rodrigo, que está cada vez melhor", escreveu.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)