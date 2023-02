Enquete BBB: quem está no paredão do BBB? Quem sai do BBB? Paula está no paredão

Quem está no paredão do BBB? A enquete BBB desta semama tem a paraense Paula como uma das opções no paredão do BBB. O resultado da enquete BBB será divulgado na terça-feira na TV Globo.

Quem está no paredão do BBB?

MC Guimê foi a indicação do líder Gustavo, enquanto que a paraense Paula foi indicada ao paredão por Key Alves, que recebeu um super poder no momento do ao vivo.

Bruno Gaga foi indicado pelo bigfone, enquanto que Fred Nicácio recebeu 11 votos da casa e Amanda cinco. O trio foi para a disputa do bate-volta. No jogo do Spotify, Fred Nicácio acertou as playlists certas e escapou do paredão.