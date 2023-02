Como apostar no BBB: veja dicas, quais os melhores sites para apostar e os favoritos

As apostas online caíram no gosto do público. Jogos de futebol, tênis, basquete e até paredões do BBB estão entre os preferidos dos usuários para se divertir e, quem sabe, ganhar aquela grana extra. Por isso, resolvemos te ensinar como apostar no BBB e quais os tipos de apostas disponíveis para o reality show da TV Globo.

Quais os melhores sites para apostar no BBB ?

Atualmente, três sites de disponibilizaram apostas no programa. Seja de quem vai ser o líder, anjo, imunizado da semana, quem ganhará o programa... São diversos tipos de perguntas para o usuário tentar a sorte. Veja quais os melhores sites para apostar no BBB:



Como fazer apostas no BBB?

Além de apostar em quem vai ganhar o BBB23, você também pode apostar em cada paredão do programa, tentando sempre prever quem vai ser o próximo eliminado. Cada participante tem uma cotação que, inclusive, costumam ser bem atraentre. Você pode apostar em quem vai ser o eliminado, e também pode apostar na porcentagem que o participante vai receber na votação. Por exemplo, se você acha que o participante vai sair com rejeição de 80% a 85%, você pode fazer esta aposta.

Saiba o passo a passo para apostar no BBB

O primeiro passo é criar sua conta um um desses três sites: bet365, Betano ou Galera.bet; Depois é preciso procurar as apostas relacionadas com o programa, geralmente estão na aba “apostas especiais”; O terceiro passo é avaliar as opções disponíves: campeão da edição ou o resultado de um paredão do BBB, por exemplo, e selecionar o valor da sua aposta; Em seguida, informe o valor e veja qual o eventual retorno da aposta no Big Brother Brasil.

O que são odds e como eles funcionam para apostar no Big Brother Brasil?



Os odds são as cotações de um determinado resultado nas apostas, sejam esportivas ou no BBB. Para começar a entender, basta perceber que os resultados mais prováveis são representados por valores mais baixos. Por outro lado, os odds mais altos significam resultados menos prováveis, de acordo com os cálculos das operadoras de apostas.

Em relação ao BBB, mudanças nessas odds devem ocorrer com muita frequência, por conta da dinâmica do jogo que acaba tendo muitas mudanças ao longo das semanas. Uma frase mal colocada, uma olhada equivocada, uma briga em um momento errado ou o deslize feito em uma festa, por exemplo, podem mudar completamente o jogo e a vida de um dos participantes da casa.

Quem é o favorito a ganhar o BBB segundo as casas de apostas?



Até o momento, os odds do participante Fred (Desimpedidos) é o que está pagando menos, ou seja, ele é o favorito para ganhar a edição 23 do programa. Famoso entre os torcedores de esportes, o influenciador digital também ficou ainda mais conhecido por um grande público quando começou a relacionar-se com Bianca Andrade, a Boca Rosa. Ele e a empresária, dona de sua própria marca de cosméticos, tiveram um filho, mas não estão mais juntos. Nas redes, inclusive, Bianca, que fez parte do elenco do BBB 20, confessa que torce pelo pai de seu filho.

No dia de estreia do BBB 23, a Betano pagava 4.50 para a vitória do Fred. Ou seja, se uma pessoa apostar R$ 100 nesse resultado e isso se concretizar, terá R$ 450 de volta, sendo R$ 100 de retorno e R$ 350.

Vale a pena apostar no BBB 23?

Se você é um amante do reality show da Globo, assiste o programa, acompanha enquetes na internet e gosta do assunto, com certeza sim. Quem acompanha o programa tem muitas chances de fazer boas apostas e conseguir uma boa grana com o pr