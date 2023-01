Paula Freitas, do BBB 23: paraense entra no reality show e é recebida ‘calorosamente’

A participante Paula Freitas, de 28 anos, escolhida pelo público para entrar no Big Brother Brasil 23, estreou no reality show, na noite desta segunda-feira (16), esbanjando bom humor e arrancando boas risadas dos 21 confinados. Natural de Jacundá, no Pará, ela entrou ao lado da dupla dinâmica, o paulistano Gabriel, com quem está “conectada” graças à dinâmica da semana. Juntos, eles foram selecionados pela Casa de Vidro.

Assim que entrou nas dependências do BBB 23, Paula pareceu visivelmente feliz pela conquista e disse ao parceiro: “Uau, isso é real! A gente chegou”. A paraense e Gabriel deverão fazer tudo em conjunto nos próximos dias, inclusive as provas.

Reveja a entrada da paraense:

“Valeu, galera! Estamos aqui dentro”, agradeceu Paula aos fãs que votaram para que ela e Gabriel conseguissem uma vaga no reality show.

Exalando animação, a biomédica não conseguiu conter a animação ao encontrar Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge. “Dancei muito você”, disse ela ao encontrar a artista.

Na apresentação gravada para o programa, a paraense afirmou que não saiu de Jacundá apenas por fama, e sim porque precisa do dinheiro proveniente do prêmio milionário.

Além disso, a sister revelou que ama dançar e a produção chegou a "vazar" um trecho em que é colocado a música “Voando Pro Pará”, de Joelma, da Banda Calypso, e Paula aparece fazendo alguns passos do single. “É sério”, disse ela ao ouvir o hit e fazendo alguns passos.

Pegou ou não pegou a Anitta?

Durante a tarde do primeiro dia de confinamento no BBB 23, os participantes se reuniram na sala de estar para realizarem as devidas apresentações. Sem papas na língua, Paula contou aos colegas os detalhes do pré confinamento na Casa de Vidro.

“Quando a gente entrou, acharam toda a nossa vida. Acharam todos os ‘bafos’ do Gabriel, uma foto dele com a Anitta. Pegou ou não pegou?”, jogou a paraense no ar causando risadas. “Peguei!”, confirmou ele, sem graça.