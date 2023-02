BBB 23: Paula Freitas dá dicas para sexo anal após sister afirmar que já chorou durante a relação

Marvvila revelou situações intimas em conversas com outros brothers no BBB 23. A cantora contou sobre uma situação embaraçosapela qual passou durante o sexo anal. Ela confessou que já chorou durante o ato.

Tudo começou durante uma brincadeira de Eu Nunca.

"Já chorei, tá? Eu quase desmaiei, sério. Deu tipo um choque e a lágrima veio na hora, fiquei fraca", disse.

No Quarto Fundo do Mar, os outros participantes não seguraram a gargalhada com a confissão.

A paraense Paula Freitas, então, aconselhou Marvvila a usar um gel específico para o momento. A cantora foi negativa com a dica, e a sister insistiu dizendo para ela usar o produto e que amigas próximas já usaram.

"Influencer de dar o c* então. Tu é dadeira de c*, gosta muito. Tô feliz com a frente, não preciso dos fundos, não", disse Marvvila.

"Se eu sair daqui, eu te dou de presente lá fora", disse a biomédica.

Revelações picantes no BBB 23

Na última festa, Paula fez uma confissão para Bruna Griphao e Larissa sobre seu ex, lembrada pela atriz no dia seguinte: "Comer meu c* gostoso, aquele moreno gostoso, saudade".

Com a ausência da paraense na conversa, as sisters caíram na risada, e Bruna disse ter avisado Paula das câmeras. "Você está sendo filmada, né [...] isso é pesado", complementou Larissa, também rindo sobre o episódio.

Durante a diversão, a biomédica disse não querer se relacionar com ninguém da casa por ainda ter sentimentos pelo ex-namorado. "Amo o meu ex [...] Nesse momento eu não poderia ficar com ele [ex], mas quando eu sair, vou procurar ele. Quero casar com ele. Ele é um gostoso [...] Que saudade de tu, cara. De te dar gostoso", declarou a paraense durante a conversa.