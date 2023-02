BBB 23: paraense Paula se abala com saída de Gabriel Fop

A paraense Paula Freitas ficou bastante abalada com a saída de Gabriel no segundo paredão do BBB 23, na noite desta terça-feira (31). Quando ele se despediu da casa, a sister falou para ele procurar o seu irmão Paulo.

“Procura meu irmão, manda mensagem para ele, estou falando sério. Procura ele para tudo que você precisar na face da terra”, avisou.

VEJA MAIS

Quando Gabriel cruzou a porta, Paula não se conteve e chorou bastante, ela precisou ser acudida por Fred Nicácio, Ricardo, Amanda, Aline, Marvvila e Sarah. O médico colocou a paraense no colo e tentou acalmá-la.

“Sapato, a gente fez o que a gente podia, não foi Sapato? ”, questionou Paula. A paraense se culpava por não defender Gabriel do paredão.