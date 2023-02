BBB 23: enquete UOL aponta virada surpreendente da paraense Paula no paredão; veja

A paraense Paula Freitas pode estar conseguindo virar o jogo a seu favor na quarta berlinda do Big Brother Brasil 2023. Indicada por Key Alves, que detinha o Poder Curinga da semana, a biomédica apareceu como a mais votada para a eliminação na Enquete BBB UOL durante boa parte da segunda-feira (12). Mas uma reviravolta surpreendente pode mudar o rumo do paredão.

O resultado da votação só sai na noite desta terça-feira (14), mas, nas primeiras horas de hoje, parciais das principais enquetes do BBB 23 já mostram qual direcionamento a berlinda pode seguir. Lembrando que as votações expressas nas enquetes não têm influência direta sobre o resultado do programa da TV Globo.

Enquete BBB UOL: paraense será eliminada no 4º paredão?

Uma das principais enquetes sobre o BBB é organizada pela UOL. A pesquisa do site já chegou a mobilizar milhões de internautas, que, mesmo que o resultado não influencie no jogo, votam na enquete. Por volta de 01h20, desta terça (13), mais de 111 mil votos já haviam sido registrados na sondagem.

A parcial mostra uma inversão entre a paraense Paula Freitas, que antes aparecia como a mais votada para a eliminação, com cerca de sete pontos a mais do que o segundo colocado, e Bruno. Os novos números mostram que o atendente de farmácia tem 49,79% dos votos e deve ser o eliminado desta terça, enquanto a biomédica tem 38,43% e deve permanecer na casa. A decisão deve mesmo ficar entre os dois no primeiro paredão quádruplo da edição. Guimê e Amanda completam a berlinda.

Veja parcial da Enquete BBB UOL às 03h desta segunda-feira (13)

Bruno: 49,79%

Paula: 38,43%

MC Guimê: 7,48%

Amanda: 4,30%

Apesar disso, nem sempre o resultado da enquete BBB UOL é certeiro. Na votação que deu à paraense Paula o acesso ao BBB 23, por exemplo, na Casa de Vidro, a pesquisa do site indicava que Manoel Vicente e Giovana Leão seriam os escolhidos do público - na prática, o resultado se mostrou completamente diferente, com Paula e Gabriel Fop entrando na casa.

Já no segundo paredão do BBB 23, que eliminou o aliado de Paula da casa, Gabriel Fop, com 53,3%, a enquete da UOL mostrava que Domitila daria adeus ao reality com 48,3%.

Enquete BBB O Liberal discorda da UOL

Outra enquete que está ganhando espaço nas redes sociais é a Enquete BBB O Liberal. Até às 01h20 desta terça, a enquete de O Liberal concordava com o resultado da enquete da UOL, com Bruno sendo eliminado com 47,36% dos votos contra 37,98% de Paula. Nesse horário, a pesquisa já havia mobilizado 8.171 votantes.

