BBB 23: saiba quem é o pódio de Paula Freitas e com quem a paraense não quer contato

A paraense Paula Freitas, eliminada do BBB 23 na última terça-feira (14), revelou quem é o seu pódio e com quem ela não quer mais contato entre os ex-colegas de confinamento. Aos apresentadores do "BBB A Eliminação", Ana Clara e Bruno de Luca, a biomédica contou suas impressões sobre o jogo. Veja!

VEJA MAIS

Pódio

"Paula, muita coisa rolou desde que você montou o pódio lá dentro da casa. Quem está nele agora?", questionou o apresentador Bruno de Luca ao ler a pergunta de um telespectador.

“Ricardo, Sarah e Aline mami”, respondeu Paula, sem surpreender. “É o meu pódio, é o meu top 3 hoje para ganhar esse prêmio e levar esse prêmio para casa”, explicou a morena.

Com quem não quer contato

Na sequência, Ana Clara leu mais um comentário de telespectador. “Qual participante você não quer mais ter mais contato aqui fora?”. “Quais, né? Vamo botar no plural”, acrescentou a apresentadora.

“Nesse momento, eu acho que é a galera do quarto [em referência a quando Cristian conta aos aliados que iria se aproximar de Paula por estratégia de jogo]. Ali, acho que só o Gabe [Santana] falou que 'não é legal', mas, mesmo assim, ele concorda do Cristian se aproximar de mim. Não me pegar, mas concorda. Aí o Gabe, tranquilo, mas Cristian, [Cezar] Black, Key, Cowboy [Gustavo]…”, declarou a ex-sister.