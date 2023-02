BBB 23: Saiba que horas vai tocar o Big Fone nesta quinta-feira (23/2), que vale Poder Supremo

A partir desta quinta-feira (23) os participantes do "Big Brother Brasil 23" serão surpreendidos pelo temido Big Fone. O apresentador Tadeu Schmidt deu mais detalhes sobre o que vem por aí e como será a dinâmica. Saiba que horas o Big Boss vai chamar os brothers.

Segundo Schmidt, quem atender o telefone ganhará o Poder Supremo, que permitirá ao participante trocar qualquer pessoa que esteja no Paredão, inclusive o indicado pelo Líder. O Big Fone está programado para tocar às 18h30 desta quinta-feira.

Mas as emoções não param por aí. Além do Big Fone, haverá outras dinâmicas importantes durante o dia. Uma delas é a Prova do Líder, que acontecerá ao vivo ainda na quinta-feira. Em seguida, será formado um Paredão relâmpago, onde o Líder indicará um participante e haverá o Contragolpe do indicado pelo Líder. A casa então votará e o dono do Poder Supremo decidirá se deseja trocar uma pessoa do Paredão.