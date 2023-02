BBB 23: MC Guimê prevê próximo Big Fone

Como dizem os fãs de MC Guimê: joga y fuma! O brother se mostra um grande jogador no BBB 23. Depois de atender o Big Fone sem medo na última quinta-feira, 23, e fazer uma movimentação no jogo e colocar Gustavo no Paredão, o músico fez um previsão para o próximo Big Fone.

"Eu acho que essa parada só toca depois da Eliminação", disse Guimê em conversa com Ricardo Alface, pela tarde, na acadeia. O brother falou com convicção sobre essa possibilidade. Em seguida, ele repetiu no quarto a mesma opinião.

Hoje, 25, o sexto participante do BBB será eliminaado. Estão no Paredão: Fred Nicácio, Domitila e Gustavo.

O segundo Big Fone da "Semana Turbo" irá tocar hoje, 25, no programa ao vivo. O participante que atender estará imune e vai colocar alguém no Paredão.