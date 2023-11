BBB 24: Boninho responde sobre possível participação de Chico Moedas no reality

Perto da 24ª temporada do Big Brother Brasil, em 2024, Boninho abriu o jogo sobre a possível participação um dos nomes mais especulados na web: Chico Moedas. O diretor do programa usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (23) para falar sobre a suposta revelação do ex-namorado de Luísa Sonza no grupo Camarote, no qual é selecionado personalidades da mídia para compor a turma.

Por meio de uma republicação de uma usuária, que perguntava "Onde vota para eliminar?", se referindo a Chico, Boninho disse: "É fake! Não dá para eliminar quem não vai".

VEJA MAIS

Boninho fala sobre suposta participação de Chico Moedas no BBB 24 (Foto/Instagran: @jbboninho)

Quem é Chico Moedas?

Chico Veiga, também conhecido como Chico Moedas, é um jovem de 27 anos do Rio de Janeiro que ficou conhecido por suas participações em lives na internet. Em julho de 2023, assumiu um relacionamento com a cantora Luísa Sonza, que fez uma homenagem para ele com a composição da música “Chico”, do álbum "Escandalo Íntimo – que atingiu a primeira posição no Spotify Brasil.

No entanto, a artista anunciou o fim do namoro em setembro deste ano no programa "Mais Você", da TV Globo, onde leu uma carta aberta e alegou traição em um bar por parte do rapaz. Com o rápido romance, Chico ganhou maior visibilidade e já tem mais de 600 mil seguidores no Instagram.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editora web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)