BBB 24: Quando reabrem as inscrições do BBB 24? Veja a data de início do reality show

Com data de estreia para 8 de janeiro de 2024, a 24° edição do Big Brother Brasil está com as inscrições encerradas para as cinco regiões do Brasil. São elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O reality show terá apresentação de Tadeu Schmidt e direção de Boninho, com transmissão ao vivo na rede Globo e Globoplay.

Para os fãs do programa, muitas novidades estão por vir, além da dinâmica de “um voto por CPF” e o fim do famoso Jogo da Discórdia, substituído pelo quadro "Sincerão". O prêmio também pode chegar a uma quantia maior que a do BBB 23, dependendo da votação do participante. Entenda a dinâmica.

Nova dinâmica do BBB 24

O jogador terá que participar de uma votação dividida em duas etapas: na primeira fase do programa, o público vota no favorito para continuar na disputa. Na segunda, com poucos participantes, a votação final será para eliminar um jogador. O eliminado será o emparedado com mais votações.

Aos que se inscreveram e estão ansiosos pela seleção, vale se atentar para as demais etapas do programa, bem como verificar as formas de contato do reality show, a fim de evitar golpes ou roubo de dados.

Etapas de seleção do BBB 24

Abertura de inscrições BBB 2024 – Meados de abril;

– Meados de abril; Encerramento de inscrições – Em setembro;

– Em setembro; Seletivas, entrevistas – Setembro até Dezembro.

Dicas de segurança para inscritos

Todas as entrevistas com a produção são virtuais;

O contato sempre será feito por meio dos canais informados na inscrição, seja e-mail, SMS ou telefone;

Quanto ao e-mail, o endereço oficial da produção possui o domínio @castitreach.com;

Fique atento ao site oficial de inscrição;

Os perfis oficiais do BBB possuem selo de verificação, em todas as redes sociais.

