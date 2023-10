BBB 24: Qual BBB Gleici Damasceno participou? Confira a trajetória da campeã

Gleici Damasceno, 18° campeã do Big Brother Brasil, construiu uma boa trajetória desde a vitória no programa. Natural do Acre, Gleici foi a primeira do estado a entrar no BBB e a escolhida pelo público com 57,28% dos votos na final com Kaysar, Ana Clara e Ayrton.

Com uma história de vida emocionante, a acriana começou a trabalhar aos sete anos para ajudar a família e a mãe, vítima de violência doméstica. Já aos 16, entrou na militância pelos Direitos Humanos e atuou em movimentos estudantis e projetos sociais da região até se tornar presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, voluntária de ações sociais e membro do comitê da juventude do Partido dos Trabalhadores (PT).

Durante o período, também ajudou na idealização da Associação Juventude Unida da Baixada do Sobral. Posteriormente, ingressou no curso de Psicologia, cursou dois semestres antes da entrada no BBB 18 e, atualmente, foi aprovada no curso de Artes Cênicas, pela Universidade Federal do Acre.

Após a vitória de R$1,5 milhões, na 18° edição do reality show, Gleici Damasceno decidiu focar na carreira de atriz, se especializando cada vez mais. Entre os projetos estão os filmes: Noites Alienígenas’ (2022), ‘Resistir para Recomeçar’ (2020) e ‘Ninguém é de Ninguém’ (2023).

A atriz também fez participações em novelas da rede Globo e em videoclipes de artistas como Dennis DJ e Gaby Amarantos. "Tenho gostado de estar nesse lugar, aprendendo com pessoas tão legais. Estar nesse meio tem me feito muito bem. E eu sempre adorei contar histórias e ouvir a história dos outros”, contou em entrevista ao Gshow.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)