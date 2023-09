BBB: conheça uma paraense que quase entrou no programa e outra que sonha em ser sister

Quando o Boninho desembarcou em Belém em agosto deste ano, para as seletivas locais do Big Brother Brasil 24, da Rede Globo, centenas de moradores da capital ficaram eufóricos. Assim foi também com a terapeuta ocupacional Paloma Mendes, 28 anos, que se viu diante de uma produtora do programa em um role aleatório.

Na ocasião, ela não conseguiu vender seu peixe, mas fez Paloma ter uma certeza: ela não vai para o BBB por conta de inscrição e sim por causa de um convite.

“Por incrível que pareça, nunca finalizei as inscrições do Big Brother Brasil. Por dois grandes motivos, o primeiro é que demorei muito para me conscientizar de que essa vontade, esse sonho não era passageiro e que é uma perspectiva de vida, um projeto de vida. E segundo, porque sempre fiz investimentos muito altos na minha carreira profissional, financeiros e emocionais. Sou completamente apaixonada pela minha profissão, sempre costumo falar para as pessoas, quando falo do BBB, que só deixaria a minha profissão se fosse realmente para entrar no programa”, explica a terapeuta.

VEJA MAIS

Ao longo de mais de 23 temporadas, Paloma trocava os desenhos da infância pelo BBB, que nasceu apenas quatro anos depois dela. Ela curtia todas as edições, se identificava nos participantes e interagia com as ações do programa. “O BBB7 foi o mais marcante. Mas também do três, que tinha Sabrina, Dhomini, Cowboy... mas a edição que mais me senti motivada e que foi virada de chave para eu realmente me apegar com o programa foi a edição do trio: Diego, Íris e Fani”, conta.

Muitos bbbmaníacos precisam lidar com o preconceito de muitas pessoas, que julgam quem curte o programa. Mas isso, Paloma tira de letra, já que, com a projeção de que será uma participante, ela já tem apoio dos seus familiares e amigos de trabalho.

“Antes tinham um preconceito muito grande em relação ao reality, hoje em dia é muito engraçado ver, porque quando eu compartilho com eles ou quando eu compartilho alguma coisa nas minhas redes sociais, as pessoas me dão um feedback positivo em relação a isso”, pontua.

Nas 23 edições do BBB, já passaram seis paraenses por lá: Thaís Macêdo, Mirla Prado, Kamilla Salgado, Diego Sábado, Hadson Nery e Paula Freitas.

“Não vou expor os nomes porque não convém, mas nunca me senti representada por um deles. Acredito que boa parte dos paraenses também não. Pelo que eu acompanho nas redes sociais, os comentários quando a gente assiste a trajetória deles no programa, é de decepção, pelo jeito de ser ou então a gente vê que não fez muita diferença no programa. Mas a Kamilla foi quem eu mais gostei, achei ela bem autêntica, extremamente comunicativa, interessante e que se relacionava com todo mundo”, relembra.

O OUTRO LADO

Se Paloma sonha entrar no BBB, a Rainha das Rainhas de 2010, Bruna Pontes já bateu na trave, literalmente, e hoje não está mais nos seus planos ser uma sister. “Há alguns anos atrás tinha sim vontade de entrar. Em 2011 eu realizei a minha inscrição para entrar na edição de 2012”, conta.

“Foi literalmente uma experiência. Primeiro tiveram as seletivas em Belém, na época foi no Hotel Hilton. Passei dessa etapa e a produção entrou em contato comigo algumas semanas depois para informar que eu havia passado para a etapa de seletiva no Rio de Janeiro. Quando cheguei lá, era um esquema super discreto, para que ninguém notasse nada. Fui levada para um hotel na Barra da Tijuca e lá passei três dias confinada em um quarto recebendo a produção, assinando contratos de confidencialidade, sendo tirada medidas de roupas e sapatos, realizando entrevistas e fazendo exames médicos. Foi lá que eu participei da ‘cadeira elétrica’, uma das fases finais da seleção e onde eu conheci o Boninho e vários produtores executivos do programa”, acrescenta.

Por falar em ‘cadeira elétrica’ essa certamente é uma das etapas mais esperadas pelos inscritos, inclusive, muita pessoa tem curiosidade em saber do que se trata. “Dá nervoso, mas você não sabe que é a famosa cadeira elétrica até chegar lá. O nervosismo começa ao entrar em uma sala cheia de pessoas sentadas e olhando para você. Você senta em uma espécie de palco e é entrevistada com todo tipo de pergunta baseada na sua ficha de inscrição e tudo que tem sobre você na internet”, relembra.

Bruna se inscreveu só uma vez e já foi tão longe. Hoje, após mais de dez anos da sua inscrição, ela nutre outros sonhos para a sua vida. “Hoje em dia não tenho mais vontade de entrar. O programa mudou muito desde essa época. Hoje sou casada, tenho um filho e minha profissão está bem estabilizada. Acabaria tendo que arriscar muita coisa para entrar nesse desafio”, avalia.

Mas com toda experiência vivida, ela dá dicas de como passar por diversas etapas: “A dica que eu dou, se é que posso dar alguma dica, é ser autêntica. Não adianta fazer um personagem muito caricato e nem imitar participantes que deram certo em outras edições. Se você for autêntico e se encaixar no perfil que eles procuram, vai dar certo. No final das contas, entrar no BBB é quase uma loteria. No meu caso acredito que me destaquei porque na época eu tinha um perfil (era ex- miss) que sempre estava presente no programa”.

Vale lembrar que em 2012 não teve paraense no BBB, só em 2016, com a Rainha das Rainhas de 2008, Kamilla Salgado.