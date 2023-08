Novidade BBB: Globo pode alterar paredões e adotar voto por CPF

A produção do "Big Brother Brasil" está considerando uma mudança significativa no sistema de votação para a próxima temporada do programa. O plano foi apresentado em uma reunião interna na Globo, nesta quinta-feira (24). No documento, há a possibilidade da 24ª edição do reality show ter votação somente com o uso do CPF, ou seja, um voto por pessoa.

Essa limitação de voto, por cada telespectador, evita manipulações e influências indevidas nos resultados das votações. Com a limitação de um voto por CPF, a intenção seria reduzir a chance de uso de robôs para votar nos favoritos. Essa medida também desencorajaria estratégias que envolvessem a criação de centrais de votação por parte dos espectadores mais financeiramente bem-sucedidos.

A mudança vinha sendo exigida há tempos pelo público e parte da imprensa. Uma das acusações ocorreu com Arthur Aguiar, que supostamente foi beneficiado por um sistema de robôs na final do reality show em 2022. Durante uma coletiva de imprensa, o ex-marido de Maira Cardi falou sobre a questão: "Não tive oportunidade de ver nada ainda, muito pouco. Mas, de fato, eu devo ter feito algum barulho, porque até o ex-presidente falar sobre mim, sobre uma possibilidade. Não é o primeiro ano que falam que quem está na frente teve algum robô, as pessoas sempre tentam criar uma teoria para desmerecer quem está na frente". Ele concluiu afirmando que essa questão deveria ser respondida pela Globo, já que ela possui sistemas de defesa e segurança.

Caso a mudança seja implementada, isso significaria o fim das megavotações que marcaram as edições anteriores do programa. Outro exemplo foi o paredão entre Manu Gavassi e Felipe Prior em 2020, que acumulou mais de 1 bilhão de votos, estabelecendo-se como a maior votação já registrada em todas as edições do programa ao redor do mundo.