Bruna Griphao faz balanço de 2023 e revela novos trabalhos

Bruna Griphao ficou em terceiro lugar no Big Brother Brasil 23. A jovem que cresceu diante das telas, se mostrou para além no programa e hoje colhe os frutos desses três meses de confinamento.

Após quatro meses do fim da edição, a carioca lançou a faixa “Queimar", de sua autoria, que traz mais do seu lado dramático, carregando um tom melancólico. O single já ultrapassa a marca de 100 mil streams no Spotify e no Youtube.

“A música para mim é um novo universo, estou muito eufórica, aprendendo e me entendendo enquanto artista no cenário musical. Tenho gostado muito! Estou com músicas prontas, pelo menos umas três e vou soltá-las. Estou ansiosa”, disse Bruna Griphao, em entrevista ao Grupo Liberal.

Ela estreou aos 09 anos na TV aberta, trabalhando ao lado de Xuxa no programa “TV Xuxa”, em 2008. Em 2012, ela interpretou Paloma, em "Avenida Brasil", um dos seus personagens mais marcantes para o público, mas Bruna elege outro, que ganhou importância na sua vida: “Escolher um personagem marcante é um pouco difícil, mas eu pensei aqui e acho que mais me marcou mesmo foi a Michele, em 'Sob Pressão'. Não foi um papel tão grande, foi uma participação, mas foi muito forte. Ela era uma menina abusada pelo pai e chega no hospital depois de tentar suicídio, ela tenta de novo no local e aí consegue o apoio enfim, graças a Deus, ela pode sair dessa situação. Mas é um personagem com uma carga assim”.

Com o seu crescimento diante das tramas na televisão, Bruna Griphao encontrou um público bem maduro na sua caminhada artística, mas também mais jovem, já que ela produz conteúdo nas redes sociais. No BBB 23, ocorreu a mistura de fãs, o que fez com que ela conquistasse o terceiro lugar do reality. Na casa, ela mostrou bastante determinação, força e competição. A artista ganhou várias provas e teve recorde de lideranças.

“Eu cresci fazendo novela sentia que o meu era mesclado um pouco nas minhas redes sociais porque tinha uma galera mais nova que me seguia, por conta do conteúdo, e tinha galera que me seguia porque acompanhava a novela, que é mais ou menos a mesma faixa etária da galera que acompanha o BBB. Acho que eu já tinha um pouco um público mesclado”, pontua.

Este ano, além de ter começado com o reality global, ainda tem tempo para novidades: “Cara sou chata quando eu vou falar disso, porque não tenho nada que eu possa dizer. É aquele negócio: Vamos guardar segredo para ver se dá certo! Então tenho coisas do teatro que estão vindo em breve, que é o principal, tem televisão e streaming ainda nada certo que eu possa anunciar”.

“Para mim, ainda estou em janeiro. Sabe quando você ainda está perdida? Porque é como eu entrei no Big Brother, fiquei confinada e quando saí já era abril, fiquei meio confusa, tentando entender que mês a gente está do ano, é muito real pensar que a gente já está no final do ano. E ao mesmo tempo que parece que passou muito rápido, muita coisa aconteceu. Então diria que é um ano de muita força, muitas conquistas, resiliência, autoconhecimento e superação pessoal”, disse.

Aos 23 anos, Bruna Griphao acumula diversos trabalhos de sucesso, contando com duas peças de teatro, cinco filmes e seis novelas em seu extenso currículo.