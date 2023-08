MC Rebecca afirma que ficou com Bruna Griphao antes do BBB

MC Rebecca confirmou que já ficou com a ex-BBB Bruna Griphao. A funkeira revelou ainda que as duas ficaram antes da atriz entrar para o confinamento do Big Brother Brasil (BBB). MC Rebecca foi a convidada da semana no "De frente com Blogueirinha.

Após ser questionada sobre os boatos envolvendo Bruna Griphao, Rebecca admitiu que já rolou algo entre ela e a atriz. “Saiu uma notícia da Bruna, né? Da Bruna Griphao?”, questionou Rebecca. A cantora disse que ela e Bruna ficaram “muito antes” da atriz entrar no BBB 23. “É a única ex-BBB que eu peguei. Foi antes dela entrar no programa. Fiquei com ela no Bloco da Anitta. Foi bom”.

Rebecca detalhou que as duas acabaram perdendo o contato. “Depois ela entrou no Big Brother a gente não se falou mais, não rolou mais não”, contou.

Em uma entrevista Bruna Griphao para a jornalista Heloisa Tollipan, a ex-BBB contou que se assumiu bissexual durante o confinamento. “Me assumi bissexual no Big Brother e achei importante normalizar isso. Meu pai sabia, mas muita gente da minha família não. No programa falei isso fazendo graça e viralizou. Eu me envolvo romanticamente com homens e mulheres. Já amei uma mulher”, declarou.