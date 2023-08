BBB 24: Qual BBB Bruna Griphao participou? Relembre a trajetória da atriz

Nas telinhas desde criança, a atriz Bruna Griphao, de 24 anos, conquistou o público brasileiro na ‘TV Xuxa’ (2005), em sua primeira novela ‘Bela, a Feia’ (2009), e este ano com participação na 23° edição do BBB.

No reality show, a carioca entrou no time camarote ao lado da pipoca Larissa e terminou na final ao lado da ex-rouge Aline Wirley e da médica Amanda Meirelles. Entretanto, teve um longo caminho na casa com o romance polêmico com Gabriel Fop e rivalidade com Key Alves, Gustavo, Cézar e outros participantes da casa.

Bruna e Gabriel protagonizaram um relacionamento tóxico, principalmente pelo participante, que foi bastante criticado após falas misóginas, racistas e gordofóbicas. O modelo foi o segundo eliminado do reality com 53,3% de rejeição do público.

Gripaho teve uma trajetória marcada por várias lideranças e indicações às berlindas e, entre elas, o amor platônico com Gabriel Santana. Após a participação no Big Brother Brasil, Griphao segue carreira como modelo e influenciadora nas redes sociais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)