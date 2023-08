Ex-BBB Bruna Griphao fala sobre como família recebeu a notícia de relacionamento com outra mulher

A atriz Bruna Griphao, ex-participante do BBB23, revelou como a sua família recebeu a notícia de que era bissexual. A declaração foi feita durante confinamento no Big Brother Brasil (BBB) durante uma brincadeira em que Bruna disse ser "heteroafetiva", mas depois explicou que ficava com homens e mulheres.

“Meu pai sabia, mas muita gente da minha família não. E, quando sai, conversamos muito sobre o tema. Sou grata por ter tido o acolhimento deles. Sei que não é assim para muita gente, pode gerar sofrimento. Mas para mim é algo simples, não é uma questão. Não tenho medo de ser quem sou, é uma libertação”, disse Bruna em entrevista para Heloísa Tollipan.

VEJA MAIS

Bruna declarou que se envolve afetivamente com homens e mulheres, mesmo que tenha dito ser uma pessoa heteroafetiva. “No programa falei isso fazendo graça e viralizou. Não vou dizer com quem, porque não sou de expor relacionamentos de nenhum tipo. Me envolvo romanticamente com homens e mulheres. Já amei uma mulher”, explicou ela.

Recentemente, um vídeo na internet mostrou MC Rebbeca beijando Bruna Griphao. Apesar disso, a ex-BBB explicou que está solteira, mesmo com boatos de romance na mídia. “Até já estou acostumada com isso, já era assim antes do antes do Big Brother. E entendo a curiosidade das pessoas, não me incomoda. Posso dizer que no momento estou ótima, sozinha e vivendo muito bem”, afirmou a jovem.