Cezar Black comemora sucesso do cão Rocco e fala sobre briga com Bruna Griphao

Cezar Black conitnua colhendo bons frutos da sua participação no “Big Brother Brasil 23”. Quase dois meses após o fim do programa, o enfermeiro baiano está de mudança para São Paulo, para investir na carreira de influenciador e buscar oportunidades na TV. Em bate-papo com o site Extra, ele fala dos planos para o futuro, briga com Bruna Griphao, "publis" com o cão Rocco e revela o convite que recebeu para ingressar em uma plataforma que vende nudes na web.

Segundo o enfermeiro, sua rotina mudou bastante. "Estou em processo de aprendizado de como ser um bom influenciador, entre aprender sobre o melhor ângulo de gravação, luz e edição de vídeos", iniciou. Ao ser questionado sobre o sucesso do cão Rocco, Cezar comemora. "O Rocco hoje é um dos pets mais amados do Brasil. Isso me deixa muito feliz, pois as pessoas entenderam o quanto de amor e conexão que existe entre nós. Ele tem feito algumas publicidades, porém, eu ainda sigo à frente. O melhor é que até as marcas que não são PET, também adoram incluí-lo nas ações", celebrou.

O ex-BBB revelou que já recebeu convite de uma plataforma de conteúdo adulto, porém, no momento garantiu estar focado em outros projetos. Sobra a treta que teve com a colega de confinamento Bruna Griphao, Cezar diz que não guarda mágoas. "Ela me procurou e conversamos. O perdão faz bem em primeiro lugar para quem libera. Não temos uma relação próxima, porém quando nos encontramos conversamos sem problemas", concluiu o enfermeiro.

Confira momentos de Rocco, o cachorro do ex-bbb que segue fazendo sucesso nas redes sociais:

