BBB 23: Equipe de Cezar Black nega que ele abandonou o emprego

A equipe que administra as redes sociais de Cezar Black, participante do "Big Brother Brasil 23", negou que o enfermeiro baiano tenha abandonado o emprego para participar do reality da Globo. Ele acumula "faltas injustificadas" no Hospital Universitário de Brasília (DF), onde trabalha desde 2014, quando foi aprovado em concurso público.

Nesta quinta-feira (6), a equipe de Cezar Black explicou que ele solicitou uma licença não-remunerada para tratar de assuntos pessoais, mas o pedido ainda está com análise pendente. A equipe informou que o servidor público já tinha justificado parte das faltas com férias e banco de horas, além de não ter sido aberto nenhum procedimento administrativo de abandono de emprego.

"Diante de tal situação, as faltas injustificadas ocorridas até a presente data, em razão de sua participação no reality show, estão sendo devidamente computadas, visto que não houve análise final acerca do pedido de licença apresentado", finaliza a nota da equipe de Black.