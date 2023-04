Cezar Black poderá perder o cargo de servidor público por conta de participação no reality

Servidor público lotado no Hospital Universitário de Brasília, o enfermeiro Cezar Black (34) poderá perder o cargo por conta de sua participação no Big Brother Brasil. A administração do hospital abriu um processo administrativo contra o baiano por suposto abandono de emprego.

Em nota publicada pela própria unidade de saúde, Black utilizou um período de férias e seu banco de horas e abonos para cobrir sua ausência, que começou no início de janeiro. Entretanto, desde fevereiro o enfermeiro vem recebendo faltas injustificadas e, após o período de trinta dias, a administração do hospital resolveu abrir um processo administrativo contra o participante do BBB.

Segundo as informações apresentadas pelo hospital, Black tirou férias no início de janeiro. Em fevereiro, a ausência foi coberta pelo seu banco de horas e abonos. Entretanto, ainda no segundo mês do ano, as faltas do enfermeiro começaram a constar como injustificadas, resultando em desconto na folha salarial.

Já em março, a administração do hospital abriu um processo administrativo para investigar as faltas de Black. Segundo o artigo 64 da Lei Complementar nº840 de 2011, é considerado abandono de cargo o acúmulo de faltas injustificadas por mais de trinta dias. O enfermeiro terá a possibilidade de se defender das acusações.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)