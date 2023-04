BBB 23: Confira a dinâmica da semana nesta reta final do reality

O BBB 23 está oficialmente na reta final, restando menos de um mês para consagrar o grande vencedor do reality. O programa está previsto para terminar em 25 de abril e a dinâmica da casa ficará cada vez mais acelerada.

Nesta quinta-feira (6) a atual líder Aline Wirley, terá o poder de vetar um brother ou sister da prova, impedindo a permanência deste participante no programa. Com a formação do Top 10, é normal que a disputa ganhe um ritmo mais acelerado.

Na semana que vem, aproximadamente três participantes serão eliminados e, apesar da disputa acirrada, os brothers também poderão aumentar a quantia do prêmio através do 'Modo Stone', onde apostas sobre quem será o eliminado da noite resultam no valor do prêmio, que no momento acumula mais de 2 milhões.

Confira o Top 10 do BBB 23

Aline

Amanda

Bruna

Cezar Black

Domitila

Larissa

Ricardo

Fred Nicácio

Sarah

A final do BBB 23 será transmitida ao vivo no dia 24/05, na TV Globo, a partir das 22h30, com a apresentação de Tadeu Schmidt, participação dos brothers já eliminados do programa e shows de Iza, Mumuzinho, Carlinhos Brown e Lauana Prado.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)