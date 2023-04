O que rolou na madrugada desta quinta, 6, no BBB 23? Festa da Líder, coreografia e troca de farpas

A madrugada desta quinta-feira, 6, no BBB 23 foi regada a festa da Líder Aline Wirley com muitos hits dos anos 2000, looks icônicos e também direito a dançar "Ragatanga" ao vivo. Mas a madrugada não foi só alegria, teve troca de farpas e sangue nos olhos. Confira!

Aline Wirley usou um look brilhoso com casaco felpudo e mostrou na pista de dança como se dançava o "Ragatanga". Ainda rolou um pocket show com outros sucessos, a exemplo de "Brilha la luna" e "Um anjo veio me falar".

Aline, Amanda, Bruna Griphao e Larissa especularam que os integrantes do Quarto Fundo do Mar não estavam curtindo a festa, pois não estavam na pista de dança.

Durante a cantoria, Ricardo e Cezar Black trocaram farpas modificando a canção "Volta comigo BB", do cantor Zé Vaqueiro. Ricardo declarou que vota no enfermeiro,mudando o refrão da canção.

Em conversa com a Sarah Aline, Ricardo expôs que gostaria de permanecer no reality jogando e que está com sangue nos olhos. Depois, Alface tinha ido tomar banho e quando ouviu uma música tocando lá fora correu para aproveitar o microfone aberto.

Depois de dançar, cantar e curtir a festa, as sister Amanda e Aline estavam suadas e correram para tomar banho. As duas tiveram que dividir a ducha para conseguirem tomar banho, por causa do limite da água.