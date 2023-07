Bruna Griphao é flagrada aos beijos com MC Rebecca em festa

A ex-BBB Bruna Griphao teria sido flagrada em um beijo com a funkeira MC Rebecca em uma festa. A atriz já se declarou abertamente bissexual, e a cantora terminou um relacionamento recentemente. A funkeira, que recentemente participou do reality De Férias com o Ex: Celebs, também é assumidamente bissexual.

A atriz, que já foi apontada como affair do jogador Gabigol, do Flamengo, foi flagrada ao lado de Matheus Miranda, participante do reality show Rio Shore, da MTV, na última semana.

MC Rebecca e Bruna Griphao no maior clima (Reprodução Condomínio da Fifi) pic.twitter.com/b8rVP0EV0e — Mariana Morais (@moraismarianam) July 18, 2023

Em vídeos publicados nas redes sociais, Bruna aparece curtindo uma balada aos beijos com a cantora. Nenhuma das duas confirmou e nem desmentiu as imagens. No Instagram da funkeira, é possível ver um story das duas juntas.