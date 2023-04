Bruna Griphao recebe valores maiores do que Aline Wirley no BBB 23; entenda

A final do BBB 23 consagrou Amanda como campeã e milionária, mas as sisters Aline Wirley que ficou em 2º lugar e Bruna Griphao em 3º também somaram suas quantias em dinheiro. Apesar da cantora ter se tornado vice-campeã, a atriz levou um prêmio maior. No total Bruna recebeu R$ 170 mil e Aline R$ 160 mil, confira a razão.

Bruna Griphao levou R$ 50 mil pelo pódio da final, venceu quatro provas do Líder, uma delas garantiu R$ 100 mil e ela também ganhou prêmios em outras dinâmicas, celular, cafeteira automática e um ano de consultoria financeira. No total Bruna recebeu R$ 170 mil.

Aline Wirley ganhou R$ 150 mil do segundo lugar, e mais R$ 10 mil de crédito pela vitória em uma prova. A ex-rouge também levou uma câmera fotográfica e um ano de produtos de limpeza. Ao todo, a cantora faturou R$ 160 mil.

Amanda Meirelles levou R$ 2,88 milhões e mais três carros pelas vitórias em provas do líder e do anjo. A cobiçada picape Silverado da Chevrolet, avaliada em R$ 500 mil e que ainda não chegou ao país. Também levou uma picape S10 LTZ Midnight, de R$ 313 mil, e uma Equinox RS, que custa R$ 211 mil. Ao todo Amanda levou R$ 3,9 milhões.