BBB 24: Confira a trajetória da influencer Key Alves no BBB 23

De jogadora de vôlei a influenciadora digital, Key Alves bombou na internet esse ano com sua participação no BBB 23. Na casa mais vigiada do Brasil, protagonizou um romance com o advogado Gustavo e foi vista como a ‘vilã’ da temporada pelo público.

Mesmo com adversários torcendo pela saída, Key deixou o programa no último paredão com 56,76% em um embate contra a aliada Sarah Aline, e melhor amiga, Domitila Barros. Além de MC Guimê, a ex-jogadora teve uma forte rivalidade com Bruna Griphao e Larissa Barros.

“Acho que teve que ser assim, eu mostrei quem sou eu até errando, porque eu sou muito nova, vou errar muito ainda. Mas sempre vou querer aprender, crescer e me desculpar, sempre vou querer ficar bem com as pessoas”, disse em entrevista após ser eliminada do programa.

Após o reality show, anunciou a saída do Osasco, time onde jogava, para se dedicar ao entretenimento e à TV. Atualmente, Key Alves se dedica às redes sociais, como influenciadora digital e à plataforma de conteúdo adulto, onde produz fotos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)