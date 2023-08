Influencer transsexual apela em telão na Times Square para chamar atenção de Boninho

Na noite da última terça-feira, 8, por volta das 21h, a influencer transsexual Suellen Carey usou o telão da Times Square em Nova Iorque para fazer pedido inusitado à Boninho. O Big Brother Brasil é um dos principais reality shows que movimentam o país, trazendo visibilidade aos participantes. Fã assídua, a influencer diz que assiste a todas as edições desde 2002.

"Eu amo reality show e o BBB é o meu favorito. Não tem como ser outro. É um entretenimento gostoso de acompanhar e adoro ficar na torcida dos meus preferidos. Levanto a bandeira total", contou. Mas não basta apenas a admiração pelo reality, ela também tem o sonho de participar do programa. No vídeo em destaque na rua mais famosa de Nova Iorque, Suellen vestia uma blusa com o rosto de Boninho, diretor do programa, estampado. "Foi a ideia que tive de chamar atenção dele, acho que assim o Big Boss vai me notar", declarou.

Suellen destaca o fato de ter poucas mulheres trans nas edições passadas. "Já tiveram e é ótimo, mas quero ver mais. Melhor, quero ser uma delas", finalizou.

