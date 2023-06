Boninho anuncia fase de entrevistas presenciais para o BBB 24; vídeo

No último domingo, 4, Boninho anunciou início da seleção presencial de participantes para o BBB 24. Através de um vídeo postado pelo empresário nas suas redes sociais, ele contou que, ainda este mês, candidatos a uma vaga no grupo Pipoca passarão por entrevistas pessoalmente. Ele ainda explicou que ainda terão eliminatórias na região Norte do país.

"A seleção do Big Brother está a mil. A gente está olhando todo mundo que está chegando e, ainda esse mês, a gente vai começar presencialmente, mas conto isso depois. Agora, só para lembrar o pessoal do Norte que vamos reabrir amanhã, às 10h da manhã. Você deixa tudo pronto porque acaba logo. Corre lá!", disse o diretor do BBB 24 no vídeo no Instagram.

As inscrições para o BBB 24 começaram no final de abril e já foram encerradas em algumas regiões. A próxima edição vai ter 35% das vagas destinadas a pessoas anônimas, e o restante dos participantes vão ser dividimos no grupo de camarotes e um terceiro, que ainda não foi revelado.

Assista ao vídeo de Boninho na íntegra

VEJA MAIS

Dicas para se inscrever no BBB 24

A busca por uma vaga no Big Brother Brasil 24 está a todo vapor, e os aspirantes a participantes precisam ficar atentos aos detalhes para aumentarem suas chances de serem selecionados. Confira abaixo algumas dicas valiosas para quem pretende se inscrever no programa mais famoso do país:

1- Valorize sua apresentação por meio de arquivos

Ao enviar sua inscrição, é fundamental considerar o envio de arquivos que possam destacar suas qualidades. No momento de gravar o vídeo, tenha em mente que é preciso mostrar desenvoltura, além de abordar aspectos interessantes de sua vida pessoal e personalidade. Busque transmitir uma imagem leve e cativante, capaz de despertar o interesse da produção do programa.

2- Acompanhe atentamente o site oficial de inscrição

Fique ligado no site oficial de inscrição, pois é por meio dele que serão divulgadas todas as informações relevantes sobre o processo seletivo. Mantenha-se atualizado e não perca prazos, orientações e novidades divulgadas nesse canal.

3- Entrevistas virtuais com a produção

É importante ressaltar que as entrevistas com a produção serão realizadas de forma virtual em praticamente todas as etapas do processo seletivo. As seletivas para o BBB 24 ainda não tiveram início, mas esteja preparado para participar de entrevistas remotas, demonstrando suas habilidades e o que o torna um candidato interessante para o programa.

4- Canais de contato oficiais

Lembre-se de que todo o contato com a produção do BBB será feito exclusivamente pelos canais de comunicação informados durante o processo de inscrição. Esteja atento ao seu e-mail, SMS ou telefone, pois é por meio desses meios que a produção poderá se comunicar com você.

5- Verifique o endereço de e-mail da produção

A produção oficial do Big Brother Brasil possui um endereço de e-mail com o domínio @castitreach.com. Portanto, tenha cuidado ao receber qualquer tipo de informação em nome do programa e verifique se o remetente é legítimo. Evite cair em golpes e esteja sempre atento a possíveis fraudes.