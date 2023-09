BBB 24 estreia em 8 de janeiro com nova divisão de grupos e novos quadros

O Big Brother Brasil (BBB) 24 já tem data de estreia. O maior reality show da televisão brasileira estreará no dia 8 de janeiro de 2024. A data foi divulgada pela TV Globo na tarde desta sexta-feira (15). Além de um sistema misto de votação, o programa trará uma nova composição de grupos e dinâmicas inéditas.

O ‘BBB 24’ continua com apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Monaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

Dentre as novas dinâmicas estão o "Sincerão" nas segundas-feiras, e uma nova decisão do líder da semana às sextas, que terá uma tarefa para mexer com o jogo. A produção promete uma surpresa na nova divisão da casa entre os grupos Camarote e Pipoca.

HUMOR - Novos quadros de humor estão previstos para a edição. Em um deles um “invasor” vai bisbilhotar os cômodos e as bagunças deixadas pelos participantes. No outro, o público será o grande protagonista.

LÍDER - O cinema semanal deixará de ser privilégio do líder para ampliar o entretenimento dos confinados, dando a possibilidade de mais participantes assistirem ao conteúdo especial exibido na casa.

Por outro lado, o líder da semana ganhará uma nova tarefa. Ele será o responsável às sextas-feiras por comandar, ao vivo, uma dinâmica inédita que promete ainda mais emoção e movimento ao game. A produção promete outros mimos para os dias de glória do anfitrião da residência. Já na segunda-feira, o Jogo da Discórdia dará lugar a uma nova dinâmica: o Sincerão.

Para levar o grande prêmio – que poderá superar o valor da última edição –, o campeão precisará atravessar um ritmo acelerado de jogo e uma votação dividida em duas etapas. Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa o CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições por meio de login no site do Gshow com a conta Globo para votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Todas essas novidades trarão um dinamismo ainda maior para o jogo, o que também oferece ao mercado publicitário mais oportunidades para as marcas patrocinadoras, com formatos originais e maior número de entrega de ações. O ‘BBB 24’ contará com cotas inéditas de patrocínio e combos de participação, agora com a inclusão de soluções inovadoras e exclusivas do Globoplay, como Globo DAI e Pause Ads, além de novas entregas no digital, que darão mais visibilidade às marcas. Uma composição ainda mais robusta, atrativa e relevante, que segue a premissa da Globo de priorizar pela máxima integração de todos os ativos, em todas as plataformas.