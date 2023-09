BBB 24: veja como será a divisão dos participantes em nova temporada e as novidades

A Globo anunciou novidades, nesta sexta-feira (15), sobre a nova temporada do Big Brother Brasil. Entre elas a data de estreia do BBB 24: 8 de janeiro de 2024. O programa contará com novos formatos de grupos de jogadores e as dinâmicas coletivas. Confira como será a divisão dos participantes em nova temporada e as primeira novidades oficiais do reality.

Como serão as divisões dos participantes do BBB 24?

A tradicional formação de Camarote (aos famosos) e Pipoca (anônimos) vai continuar a valer na próxima edição do programa. Porém uma terceira categoria - ainda não revelada - que pode dar mais dimâmica ao jogo milionário. Outra novidade será o participante "invasor". Um convidado poderá entrar na casa e bisbilhotar o que está acontecendo no setor mais vigiado do Brasil. A Globo também deixou algumas informações de que o público também vai ser mais participativo e protagonista de algumas rodadas.

Quais quadros continuam no BBB24?

Para além das provas, os brothers e sisters do BBB 24 vão contar ainda com alguns quadros de lazer dentro da casa, como o "cinema semanal" - agora não mais restrito aos VIPs e o líder. Terá, ainda, o privilégio "Todo-Poderoso", que comandará às sexta-feiras as dinâmicas do reality. Os mimos serão destaques, assim como o Sincerão, que ficou no lugar do Jogo da Discórdia.

Qual será o prêmio do BBB 24?

A Globo inda não divulgou oficialmente o valor do prêmio do BBB 24. Porém, prometeu ser ainda maior que ano passado, que foi de R$ 2,88 milhões.

Como será a votação no BBB 24?

Para a nova temporada, a votação do BBB 24 será dividida em duas etapas:

- Dentro da casa:

1ª fase do programa: Público vota em quem deseja que permaneça na casa. Sai quem receber menos votos;

2ª fase do programa: Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

- Participação do público

A partir desta edição, o público escolhe entre duas maneiras de votação:

1ª “voto da torcida”: No voto da torcida, o público conseguirá votar em mais de uma vez, em diferentes participantes - por meio do site do Gshow, como nas demais edições.

2ª “voto único”: Esta é uma modalidade inédica que necessitará de um CPF.

Para o resultado do jogo, o programa usará a média aritmétrica dos dois tipos de votação.

Sobre a apresentação

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Monaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 8 de janeiro.