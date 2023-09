Conheça a filha de ex-BBB que está na nova novela da Globo

A filha do ex-BBB e ator Douglas Silva, 34 anos, Maria Flor de 11 anos fez a sua estreia como atriz na novela das sete, “Fuzuê”, da Rede Globo. A novela está em exibição há um mês e conta com Marina Ruy Barbosa, Giovana Cordeiro, Juliano Cazarré e outros atores e atrizes no elenco. Confira os detalhes!

VEJA MAIS

Maria Flor Samarão, 11 anos, filha de Douglas Silva, o DG estreia ao lado do pai e ambos interpretam pai e filha na ficção. Flor interpreta Valetina, uma menina vegana, preocupada com o meio ambiente e super animada.

DG rasgou elogios à filha e disse que ela é uma potência. "Acho que nem nos meus melhores sonhos eu iria imaginar que eu iria trabalhar com a minha filha um dia. Está sendo fantástico, incrível", disse em entrevista ao GSHOW.

Maria Flor revela que trata o pai no set de gravações como colega de trabalho e está feliz pela oportunidade de contracenar com ele em seu primeiro trabalho. "Fiquei super animada quando eu soube que poderia ter a oportunidade de contracenar com o meu pai na minha primeira novela. Sendo com ele, que é uma pessoa experiente e... é meu pai! É super engraçado trabalhar com ele", revelou a menina.

A atriz mirim, desde a edição do BBB 2022, quando seu pai participou, tem uma presença forte nas redes sociais. Gravava os vídeos com o resumo da semana do pai no reality.